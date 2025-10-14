Българската звезда в тенисапродължава да отказва турнири, а поредният е "АТП 500" надпреварата във Виена.Новината съобщиха колегите от "Teniskafe.com".Първата ни ракета е контузен от осминафиналите на "Уимбълдън", където получи травма след 2 сета аванс срещу световния номер 1 тогава, поради която трябваше да напусне "Свещената трева".Интересното е, че в официалните списъци неговото име все още стои.Гришо пропада в ранглистата поради факта, че отказва участия по състезания и вече е извън "Топ 30".Той трябваше да стартира тази седмина на състезанието в Швеция, на което през миналия сезон игра финал, но се оттегли точно поради травмата, която има.Искрица надежда идва от това, че Димитров е част от промото за последния "Мастърс 1000", този в Париж.Надпреварата ще се проведе от 25-и октомври до 2-и ноември.