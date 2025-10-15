Александър Везенков в състава си, загуби със 78:82 точки от турския колос Анадолу Ефес като домакин в двубой от 4-и кръг на редовния сезон в Евролигата по баскетбол за мъже.
Срещата се проведе в "Двореца на мира и дружбата" в Пирея пред 10 540 зрители по трибуните.
За "елините" Везенков приключи с 12 точки, 7 борби и 1 асистенция за около 30 игрови минути.
Американците Алек Питърс и Тайсън Уорд завършиха с поведе от българина за домакините, съответно 14 и 13 пункта.
За победителите от Анадолу Коул Слайдър регистира 20, а Шейн Ларкин - 18 точки.
В класирането за момента двата тима са с изравнен актив от по 2 успеха и 2 поражения, заемайки съответно 10-о и 11-о място.
