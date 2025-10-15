ЗАРЕЖДАНЕ...
С турнири по тенис и художествена гимнастика завършиха Черноморски младежки игри
Единственото условие на организаторите, бе желаещите да имат навършени 14 г. Участниците преминаха през групова фаза и директни елиминации, като във финала Мартин Топалов победи Адриан Дернбах. Всички достигнали до ¼ финалите, получиха ваучери и участваха в разпределението на общия награден фонд.
Променливите атмосферни условия тотално прекроиха програмата на надпреварата, но благодарение на големия опит на програмния директор Огнян Илиев и главния съдия Ивайло Петров, проявата завърши успешно.
По същото време в зала "Владислав“ на комплекс "Черно море“ при голям зрителски интерес се проведе и първия градски турнир по художествена гимнастика с участието на 120 грации от морската столица.
Приветствие към всички участници отправи Кристиан Димитров – директор на дирекция "Спорт“ към Община Варна, който награди и победителите при най-малките.
Събитието бе открито официално от Здравена Накева президент на клуба домакин и организатор КХГ "Черно море“, а на церемонията по откриването присъстваха президентите на другите варненски клубове и спортни деятели.
С тези две прояви официално бе сложен краят на юбилейното 10-о издание на Черноморските младежки игри в които имаше още турнири по гребане, баскетбол, лека атлетика и спортна гимнастика.
