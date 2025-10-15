Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
На 18 и 19 октомври в залата на МСК "Владислав Варненчик“ ще се проведе открития турнир по фехтовка "Купа Варна“, който е 1 кръг за Купа България на шпага за деца до 10, 12 и 14.

Организатор на надпреварата е фехтовален клуб "Черно море“ с любезното съдействие на дирекция "Спорт“ към Община Варна и Българска федерация по фехтовка.

До момента заявки за участие са дали 120 състезатели от 9 български клуба: варненските Черно море, Галата 2009 и Одесос 2008, Спартак (Плевен), Пентатлон (Пазарджик) и столичните НСА, Роял Глори, София и Академик

Силно е и международното присъствие , като в проявата ще се включат 5 отбора от Румъния – един от Букурещ и по два от Брашов и Констанца, както и гости от Турция - Темп (Чорлу).

Програма

18.10 /събота/

09:00 ч. – U 14 момчета

11:00 ч. – U 10 момичета

13:30 ч. – U 14 момичета

16:00 ч. – U 10 момчета

19.10 /неделя/

09:00 ч. – U 12 момчета

11:30 ч. – U 12 момичета

Награждаването на призьорите ще бъде след края на всяка възрастова група.