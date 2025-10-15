На 18 и 19 октомври в залата на МСК "Владислав Варненчик“ ще се проведе открития турнир по фехтовка "Купа Варна“, който е 1 кръг за Купа България на шпага за деца до 10, 12 и 14.Организатор на надпреварата е фехтовален клуб "Черно море“ с любезното съдействие на дирекция "Спорт“ към Община Варна и Българска федерация по фехтовка.До момента заявки за участие са дали 120 състезатели от 9 български клуба: варненските Черно море, Галата 2009 и Одесос 2008, Спартак (Плевен), Пентатлон (Пазарджик) и столичните НСА, Роял Глори, София и АкадемикСилно е и международното присъствие , като в проявата ще се включат 5 отбора от Румъния – един от Букурещ и по два от Брашов и Констанца, както и гости от Турция - Темп (Чорлу).09:00 ч. – U 14 момчета11:00 ч. – U 10 момичета13:30 ч. – U 14 момичета16:00 ч. – U 10 момчета09:00 ч. – U 12 момчета11:30 ч. – U 12 момичетаНаграждаването на призьорите ще бъде след края на всяка възрастова група.