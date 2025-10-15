ЗАРЕЖДАНЕ...
120 деца от България и чужбина ще мерят сили в турнира по фехтовка "Купа Варна"
Организатор на надпреварата е фехтовален клуб "Черно море“ с любезното съдействие на дирекция "Спорт“ към Община Варна и Българска федерация по фехтовка.
До момента заявки за участие са дали 120 състезатели от 9 български клуба: варненските Черно море, Галата 2009 и Одесос 2008, Спартак (Плевен), Пентатлон (Пазарджик) и столичните НСА, Роял Глори, София и Академик
Силно е и международното присъствие , като в проявата ще се включат 5 отбора от Румъния – един от Букурещ и по два от Брашов и Констанца, както и гости от Турция - Темп (Чорлу).
Програма
18.10 /събота/
09:00 ч. – U 14 момчета
11:00 ч. – U 10 момичета
13:30 ч. – U 14 момичета
16:00 ч. – U 10 момчета
19.10 /неделя/
09:00 ч. – U 12 момчета
11:30 ч. – U 12 момичета
Награждаването на призьорите ще бъде след края на всяка възрастова група.
