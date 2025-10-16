Хандбалистите на "Шумен 61" – Димитър Грозев и Кирил Савов, ще участват в евроквалификация с националния отбор на България. Двамата са получили повиквателни от щаба на представителния ни тим за Men's EHF EURO 2028 Qualifiers – Promotion Round.Евроквалификацята е срещу отбора на Турция през януари догодина. Преди това обаче трикольрите ще направят лагер - сбор, който е ситуиран в два етапа. Първият е в София от 27 до 30 октомври 2025 г., а вторият включва две контроли в Сърбия в периода 31 октомври – 2 ноември 2025 г.Българските национали се събират за лагера в столицата. Първата тренировка на "А" отбора ни е насрочена от 17:30 ч в хандбалната зала на НСА "Васил Левски".