Тази седмица в SENSHI Gym – Варна стартира първият международен тренировъчен лагер на бойната верига SENSHI за избрани бойци, който ще продължи до 18 октомври. С индивидуални покани в него се включват 32 участници от 13 държави – България, Германия, Гърция, Испания, Италия, Македония, Молдова, Румъния, Словения, Сърбия, Унгария, Франция и Нидерландия. Те ще премерят сили с най-добрите в тегловата си дивизия.Лагерът се провежда под ръководството на световноизвестните кикбокс звезди Алберт Краус и Анди Зауер, които ще споделят своя опит и знания с избраните професионални бойци, състезаващи се в категории от 70 до 85 кг. Програмата на тренировъчния лагер е насочена към усъвършенстване на бойните техники, игровата тактика и цялостната психическа издръжливост на участниците, както и към изграждане на бойна дисциплина и ментална сила.Алберт Краус е първият в историята K-1 световен шампион от турнира MAX (2002 г.) и първият носител на титлата SUPERKOMBAT в средна категория. Той притежава четири световни пояса по кикбокс и муай тай и е част от борда на директорите на KWU SENSHI.Анди Зауер е двукратен световен шампион на K-1 MAX, четирикратен първенец в дисциплината Shootboxing, световен шампион на Showtime 70MAX и носител на титла по муай тай. Той също заема място в борда на директорите на KWU SENSHI."Всички тук, в момента, сме от една теглова категория. И тренираме заедно, като приятели. Но обърнете на това: след година, например, може да се наложи да се биете един срещу друг. Това е животът и това не трябва да ви притеснява. Използвайте възможността, която ви се дава сега – учете се един от друг, наблюдавайте се. Ние с Алберт Краус бяхме по същия начин – били сме опоненти на ринга много пъти, но тогава не сме имали възможността, която вие имате днес – да тренирате заедно“, каза Анди Зауер към участниците в края на първата тренировка от специалния лагер.Това е първият по рода си подобен тренировъчен лагер. В него се включват само избрани и специално поканени активни бойци, които да тренират редом до нидерланските и световни кикбокс звезди. Освен през октомври, Краус и Зауер ще бъдат инструктори и треньори и в последния за годината международен тренировъчен лагер на SENSHI във Варна. Той ще се проведе от 4 до 7 декември. Крайният срок за записване в лагера е до 5 ноември 2025 г.Кулминацията ще бъде на 6 декември в Двореца на културата и спорта – Варна, където ще се проведе бойната галавечер SENSHI 29 с 11 впечатляващи сблъсъка и гарантирана доза адреналин. Продажбата на билети за бойното събитие вече започна, а най-нетърпеливите фенове могат да ги закупят чрез Eventim.bg.SENSHI 29 се организира със съдействието на Професионалната лига на Световния киокушин съюз (KWU International Professional League), както и със специалната подкрепа на ЗАД "Армеец“, MAX Sport, "България Еър", М Кар Груп – BMW дилър и "Св. Св. Константин и Елена Холдинг“.