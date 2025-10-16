ЗАРЕЖДАНЕ...
Варна е домакин на Балканското първенство и Балканската купа по спортно катерене
Те ще бъдат разделени в няколко възрастови групи, като момчетата и момичетата от 7 до 14 години ще си оспорват отличията за Балканската купа, а юношите и девойките от 15 до 20 години ще си разпределят медалите на Балканското първенство. Състезанието се организира от КССК "Варнаклайминг“ и Българска федерация по катерене и алпинизъм със съдействието на дирекция "Спорт“ към Община Варна и спонсори.
Главен съдия е Веселина Атанасова, а Росен Рафаилов и Ивайло Гецов ще отговарят за маршрутите в отделните категории. Входът на надпреварата ще бъде свободен.
Програма
18.10 (събота) - деца I-III група
08:00 – 08:45 ч. – Регистрация
08:45 - 09:00 ч. – Техническа конференция
09:05 – 13:00 ч. – Квалификации
14:30 ч. – Отваряне на зоната
15:00 ч. – Затваряне на зоната
15:30 – 17:00 ч. – Финали (всички групи)
17:30 ч. – Награждаване
19.10 (неделя) - деца - юноши/девойки IV -VII група
08:00 – 08:45 ч. – Регистрация
08:45 – 09:00 ч. – Техническа конференция
09:05 – 13:00 ч. – Квалификации
14:30 ч. – Отваряне на зоната
15:00 ч. – Затваряне на зоната
15:30 – 17:00 ч. – Финали (всички групи)
17:30 ч. - Награждаване
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
