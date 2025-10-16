Този уикенд за трета поредна година Варна ще бъде домакин на Балканско първенство и Балканска купа по спортно катерене – в дисциплината трудност за деца, юноши и девойки от I до VII група. Заявки за участие в проявата, която ще се проведе в зала "Владислав“ на спортен комплекс "Черно море“ във Варна, са дали 153 състезатели от 7 държави: България, Турция, Сърбия, Северна Македония, Румъния, Гърция и за първи път гости от Босна и Херцеговина.Те ще бъдат разделени в няколко възрастови групи, като момчетата и момичетата от 7 до 14 години ще си оспорват отличията за Балканската купа, а юношите и девойките от 15 до 20 години ще си разпределят медалите на Балканското първенство. Състезанието се организира от КССК "Варнаклайминг“ и Българска федерация по катерене и алпинизъм със съдействието на дирекция "Спорт“ към Община Варна и спонсори.Главен съдия е Веселина Атанасова, а Росен Рафаилов и Ивайло Гецов ще отговарят за маршрутите в отделните категории. Входът на надпреварата ще бъде свободен.18.10 (събота) - деца I-III група08:00 – 08:45 ч. – Регистрация08:45 - 09:00 ч. – Техническа конференция09:05 – 13:00 ч. – Квалификации14:30 ч. – Отваряне на зоната15:00 ч. – Затваряне на зоната15:30 – 17:00 ч. – Финали (всички групи)17:30 ч. – Награждаване19.10 (неделя) - деца - юноши/девойки IV -VII група08:00 – 08:45 ч. – Регистрация08:45 – 09:00 ч. – Техническа конференция09:05 – 13:00 ч. – Квалификации14:30 ч. – Отваряне на зоната15:00 ч. – Затваряне на зоната15:30 – 17:00 ч. – Финали (всички групи)17:30 ч. - Награждаване