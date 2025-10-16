Привържениците на Спартак Варна събраха 180 хиляди лева в подкрепа на клуба. Инициативата е на обедини почитатели на отбора, спортната общественост във Варна и цялата страна. Феновете на футбола от цялата страна се включиха в подкрепа на "соколите“."180 000 лева! Историческа подкрепа от всички синьо-бели сърца, които вярват в бъдещето на Спартак! Всеки ден се доближаваме до поставената цел! Благодарим ви, Соколи! Благодарим и на цялата футболна общественост, на всички фенове на други отбори, бизнеси и граждани, които също подкрепиха каузата! Ще продължаваме да обявяваме всички дарители тук на страницата!“, написаха от Спартак във "Фейсбук“.Варненци се връщат към задължителнията си в Първа лига този уикенд. В събота те ще гостува от 17:30 срещу Лудогорец.