48 училища от град Варна са подали заявка за участие в "Общински ученически игри“ 2025/2026 г. Всяка година в игрите за ученици участие вземат над 2500 деца в различните възрастови групи и спортове.В понеделник /20.10.25г./, стартира турнирът по футбол, който и тази година ще бъде по правилата на футбол 7. Мачовете ще се изиграят на терен "Жечо Тунчев“ на СК "Локомотив“, като първо ще премерят сили най-малките от V-VII клас. Финалите при тях са на 24.10 /петък/, когато за 15:00 часа е предвидено награждаването на призьорите.В програмата през месец октомври са предвидени да се изиграят срещите по волейбол за V-VII клас, в залата на СУ "Елин Пелин“. Те започват на 25 октомври с момчетата, а на следващият ден стартират и момичетата.Баскетболната надпревара за юноши девойки XI-XII клас е предвидена също да започне на 25-26 октомври, но в спортната зала на Икономическия университет.Организаторите от дирекция "Спорт“ към Община Варна са предвидили предметни награди за победителите, като: купи, медали, спортни пособия и грамоти. Всички училища победители по видовете спорт продължават за областните състезания през месец март 2026 г.Спортовете заложени в програмата са осем: футбол 7, баскетбол, волейбол, хандбал, лека атлетика, шахмат, бадминтон и тенис на маса. Учениците са разделени в три възрастови групи: V-VII клас, VIII-X клас и XI-XII клас за момчета и момичета, юноши и девойки.Планираните състезания в ученическите игри са част от изпълнение на ученическия спортен календар на МОН, ММС и Община Варна за развитие и популяризиране на ученическия спорт, които да стимулират двигателната активност сред учениците, чрез предоставяне на възможност за организирана изява на децата.През следващите месеци ще стартират и състезанията в останалите спортове.