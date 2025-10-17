ЗАРЕЖДАНЕ...
48 варненски училища се включат в "Общински ученически игри" 2025/2026 г.
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
©
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
В понеделник /20.10.25г./, стартира турнирът по футбол, който и тази година ще бъде по правилата на футбол 7. Мачовете ще се изиграят на терен "Жечо Тунчев“ на СК "Локомотив“, като първо ще премерят сили най-малките от V-VII клас. Финалите при тях са на 24.10 /петък/, когато за 15:00 часа е предвидено награждаването на призьорите.
В програмата през месец октомври са предвидени да се изиграят срещите по волейбол за V-VII клас, в залата на СУ "Елин Пелин“. Те започват на 25 октомври с момчетата, а на следващият ден стартират и момичетата.
Баскетболната надпревара за юноши девойки XI-XII клас е предвидена също да започне на 25-26 октомври, но в спортната зала на Икономическия университет.
Организаторите от дирекция "Спорт“ към Община Варна са предвидили предметни награди за победителите, като: купи, медали, спортни пособия и грамоти. Всички училища победители по видовете спорт продължават за областните състезания през месец март 2026 г.
Спортовете заложени в програмата са осем: футбол 7, баскетбол, волейбол, хандбал, лека атлетика, шахмат, бадминтон и тенис на маса. Учениците са разделени в три възрастови групи: V-VII клас, VIII-X клас и XI-XII клас за момчета и момичета, юноши и девойки.
Планираните състезания в ученическите игри са част от изпълнение на ученическия спортен календар на МОН, ММС и Община Варна за развитие и популяризиране на ученическия спорт, които да стимулират двигателната активност сред учениците, чрез предоставяне на възможност за организирана изява на децата.
През следващите месеци ще стартират и състезанията в останалите спортове.
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.