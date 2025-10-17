На 18 и 19 октомври в зала "Христо Борисов“ на спортен комплекс "Черно море“ във Варна ще се проведе 13-ото издание на международния турнир по баскетбол на колички.Проявата се организира от БК "Черно море Тича“ и Българската параолимпийска федерация с финансовата подкрепа на дирекция "Спорт“ към Община Варна.В тазгодишното издание на надпреварата освен домакините от Черно море Тича ще се включат още съставите на БКХИК "Балкан“ (София) и гостите от Турция – "Чанаккале“. Предварителна заявка за участие имаше и от гръцки отбор, но в последния момент южните ни съседи са се отказали.През годините в станалият вече традиционен турнир са участвали отбори от почти всички балкански страни, а в последното издание за първи се включиха и представители на Украйна.18.10 /събота/10:00 ч. – Чанаккале – Балкан16:00 ч. – Черно море Тича – Чанаккале19.10 / неделя/11:00 ч. – Балкан – Черно море Тича13:00 ч. – Награждаване