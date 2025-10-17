ЗАРЕЖДАНЕ...
Предстои 13-ти международен турнир по баскетбол на колички във Варна
Проявата се организира от БК "Черно море Тича“ и Българската параолимпийска федерация с финансовата подкрепа на дирекция "Спорт“ към Община Варна.
В тазгодишното издание на надпреварата освен домакините от Черно море Тича ще се включат още съставите на БКХИК "Балкан“ (София) и гостите от Турция – "Чанаккале“. Предварителна заявка за участие имаше и от гръцки отбор, но в последния момент южните ни съседи са се отказали.
През годините в станалият вече традиционен турнир са участвали отбори от почти всички балкански страни, а в последното издание за първи се включиха и представители на Украйна.
Програма
18.10 /събота/
10:00 ч. – Чанаккале – Балкан
16:00 ч. – Черно море Тича – Чанаккале
19.10 / неделя/
11:00 ч. – Балкан – Черно море Тича
13:00 ч. – Награждаване
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
