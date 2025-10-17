Маркетинг директорът в Български футболен съюзсъщо се включи в кампанията за спасението на Спартак (Варна)."С този жест той дава ясен пример, че всеки, свързан с футбола — независимо от клубните си пристрастия — може да помогне, когато става дума за бъдещето на една емблема на българския футбол.Благодарим за подкрепата!", написаха от Спартак (Варна).