Днес и утре в зала "Христо Борисов“ на спортен комплекс "Черно море“ във Варна се провежда 13-ото издание на международния турнир по баскетбол на колички.Проявата се организира от БК "Черно море Тича“ и Българската параолимпийска федерация с финансовата подкрепа на Дирекция "Спорт“ към Община Варна.В тазгодишното издание на надпреварата освен домакините от Черно море Тича се включат още съставите на БКХИК "Балкан“ (София) и гостите от Турция – "Чанаккале“ чиято среща дава начало на състезанието.Предварителна заявка за участие имаше и от гръцки отбор, но в последния момент южните ни съседи са се отказали. През годините в станалият вече традиционен турнир са участвали отбори от почти всички балкански страни, а в последното издание за първи се включиха и представители на Украйна, съобщава Bulfoto.