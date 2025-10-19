Черно море и Левски излизат на стадион "Тича" днес в най-интригуващия мач от 12-ия кръг на Първа лига. Той ще е от 17:30 часа.Домакините са 5-и с 22 точки в моментното подреждане. Головата им разлика е 18:7. Преди паузата за националните отбори, възпитаниците на Илиан Илиев надиграха Монтана след 3:1 навън. Извън сметките за днес са Димитър Тонев и Берк Бейхан, които са с травми, а Влатко Дробаров се възстановяваше в последните дни от вирус. Васил Панайото тренира наравно с останалите и е на линия за срещата.Левски продължава да е на върха в таблицата с 26 точки. Преди дни наставникът - Хулио Веласкес удължи договора си до 30 юни 2028-а. Отборът има възможност да отвори 6 точки преднина спрямо шампиона Лудогорец, който е трети и вчера стигна само до 1:1 вкъщи срещу другия варненски отбор - Спартак. Вторият ЦСКА 1948 също е с 3 точки по-малко спрямо "сините". Левски летя до морската ни столица в компанията на ЦСКА, който днес гостува на Добруджа. Всички в лагера на 26-кратните шампиони са здрави и на разположение за този следобед. Левски не е печелил във Варна от май 2022-а и традиционно се затруднява изключително много с "моряците".Миналият сезон двата състава премериха сили цели 5 пъти. В 1/4-финалите за Купата на България Черно море победи вкъщи след 1:0, по 2:1 във Варна и в София за първенството, а в плейофите на Първа лига Левски взе превес у дома, а на "Тича" в последната им среща не паднаха голове.15:00 Добруджа - ЦСКА20:00 Локомотив София - ЦСКА 1948