домакинството на Левски от 12-ия кръг в Първа лига. От групата заради травми отпаднаха Димитър Тонев, Берк Бейхан и Уеслен Жуниор.
Мачът е днес от 17:30 часа.
Групата:
Пламен Илиев, Кристиян Томов, Цветомир Панов, Живко Атанасов, Асен Дончев, Росен Стефанов, Влатко Дробаров, Дани Мартин, Жоао Бандаро, Васил Панайотов, Асен Дончев, Николай Костадинов Мартин Милушев, Давид Телеш, Андреяс Калкан, Жоао Педро, Филипе Кардосо, Николай Златев, Георги Лазаров, Селсо Сидни, Густаво Франса
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.