Левски гостува на Черно море и е в морската ни столица с всичко най-добро. От групата няма отсъстващи, а всички са здрави.

Групата: Мартин Луков, Светослав Вуцов, Майкон, Макун, Вандерсон Цунами, Асен Митков, Мустафа Сангаре, Евертон Бала, Гашпер Търдин, Алдаир Невеш, Сула, Серафимов, Рилдо Фильо, Бурас, Кристиан Димитров, Георги Костадинов, Камдем, Рупанов, Марин Петков, Радислав Кирилов

Първият съдийски сигнал ще е в 17:30 часа на стадион "Тича".