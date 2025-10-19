Билетите за гостуващите привърженици на Черно море - Левски са свършили Домакините разкриват, че касата на стадион "Тича", Сектор Гости няма да работи. Всички останали каси отвориха в 13:15 часа.Почитателите, закупили си пропуск, ще могат да влизат само в секторите, обозначени на входните талони. На съответния сектор няма да бъдат допускани зрители с билети за друг сектор.Лица до 12 години влизат безплатно.Достъп до стадион "Тича“ няма да имат лица без лични карти, в нетрезво състояние и такива, употребили наркотици. Полицията ще следи зорко за внасянето на остри и опасни за здравето предмети, както и използването на пиротехнически средства. Достъпът с хладно и огнестрелно оръжие, както и със спрейове със защитен газ, също е забранен. Феновете ще бъдат проверявани щателно в подстъпите до стадиона, както и по входовете.Срещата е днес от 17:30 часа във Варна.