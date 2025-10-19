ЗАРЕЖДАНЕ...
Секторът на Левски срещу Черно море ще се пръска по шевовете
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
Почитателите, закупили си пропуск, ще могат да влизат само в секторите, обозначени на входните талони. На съответния сектор няма да бъдат допускани зрители с билети за друг сектор.
Лица до 12 години влизат безплатно.
Достъп до стадион "Тича“ няма да имат лица без лични карти, в нетрезво състояние и такива, употребили наркотици. Полицията ще следи зорко за внасянето на остри и опасни за здравето предмети, както и използването на пиротехнически средства. Достъпът с хладно и огнестрелно оръжие, както и със спрейове със защитен газ, също е забранен. Феновете ще бъдат проверявани щателно в подстъпите до стадиона, както и по входовете.
Срещата е днес от 17:30 часа във Варна.
/
/
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
