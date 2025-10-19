е домакин нав мач от 12-и кръг на Първа лига. Срещата на ст. "Тича" започва в 17:30 часа и ще бъде ръководена от Васил Минев.Ето и титулярите наЧерно море33. Пламен Илиев, 8. Асен Дончев, 3. Живко Атанасов, 28. Влатко Дробаров, 2. Цветомир Панов, 10. Асен Чандъров, 24. Давид Телеш, 71. Васил Панайотов (К), 19. Георги Лазаров, 11. Жоао Педро, 77. Селсо СидниЛевски92. Светослав Вуцов, 21. Алдаир, 50. Кристиан Димитров, 6. Цунами (К), 3. Майкон, 18. Гашпер Търдин, 47. Акрам Бурас, 88. Марин Петков, 22. Мазир Сула, 99. Радослав Кирилов, 12. Мустафа Сангаре