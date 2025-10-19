Сподели Сподели
Черно море е домакин на Левски в мач от 12-и кръг на Първа лига. Срещата на ст. "Тича" започва в 17:30 часа и ще бъде ръководена от Васил Минев.

Ето и титулярите на Илиан Илиев и Хулио Веласкес:

Черно море

33. Пламен Илиев, 8. Асен Дончев, 3. Живко Атанасов, 28. Влатко Дробаров, 2. Цветомир Панов, 10. Асен Чандъров, 24. Давид Телеш, 71. Васил Панайотов (К), 19. Георги Лазаров, 11. Жоао Педро, 77. Селсо Сидни

Левски

92. Светослав Вуцов, 21. Алдаир, 50. Кристиан Димитров, 6. Цунами (К), 3. Майкон, 18. Гашпер Търдин, 47. Акрам Бурас, 88. Марин Петков, 22. Мазир Сула, 99. Радослав Кирилов, 12. Мустафа Сангаре