ЦСКА победи с 1:0 Добруджа като гост в двубой от 12-и кръг на Първа лига.Мачът се проведе на стадион "Дружба" в Добрич.Попадението за "армейците" реализира кипърският националв 17-ата минута.Новаците натиснаха през втората част, но не успяха да стигнат до попадение.Това беше 7-а поредна победа за ЦСКА над този съперник, а добричлии нямат дори спечелена точка през този век срещу столичния гранд.ЦСКА се изкачиха до 8-ата позиция с 13 точки. След третата поредна загуба Добруджа остават на дъното с едва 7 пункта.