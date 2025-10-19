Сподели Сподели
ЦСКА победи с 1:0 Добруджа като гост в двубой от 12-и кръг на Първа лига. 

Мачът се проведе на стадион "Дружба" в Добрич. 

Попадението за "армейците" реализира кипърският национал Йоанис Питас в 17-ата минута. 

Новаците натиснаха през втората част, но не успяха да стигнат до попадение. 

Това беше 7-а поредна победа за ЦСКА над този съперник, а добричлии нямат дори спечелена точка през този век срещу столичния гранд. 

ЦСКА се изкачиха до 8-ата позиция с 13 точки. След третата поредна загуба Добруджа остават на дъното с едва 7 пункта.