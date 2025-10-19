Сподели Сподели
Черно море води с 1:0 на Левски след първите 45 минути на двубоя им от 12-и кръг на Първа лига. Единственото попадение в срещата отбеляза Селсо Сидни в 22'. Играчите на Илиан Илиев отправиха 7 точни удара, докато момчетата на Хулио Веласкес тестваха Пламен Илиев 2 пъти.