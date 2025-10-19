Левски обърна Черно море от 0:1 на 3:1 насред Варна в двубой от 12-и кръг на родната Първа лига.Мачът се игра на стадион "Тича" в морската ни столица.Двата тима си размениха по едно полувреме.В първата част домакините поведоха след гол на португалецав 22-ата минута.Игралият за първи път без маска от дълго време за Левскиоформи обрата, разписвайки се в 55-ата и 65-ата минута. Асистенцията за първото попадение на играча на "сините" бе наКрайното 3:1 оформи резерватав 90-ата минута след асистенция наВ класирането Левски вече има 29 точки и води с цели 6 на преследвачите ЦСКА 1948 и Лудогорец, които обаче са с по 1 мач по-малко.Черно море заемат 5-о място с 22 пункта.