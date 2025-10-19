Сподели Сподели
Левски обърна Черно море от 0:1 на 3:1 насред Варна в двубой от 12-и кръг на родната Първа лига. 

Мачът се игра на стадион "Тича" в морската ни столица. 

Двата тима си размениха по едно полувреме. 

В първата част домакините поведоха след гол на португалеца Селсо Сидни в 22-ата минута. 

Игралият за първи път без маска от дълго време за Левски Мустафа Сангаре оформи обрата, разписвайки се в 55-ата и 65-ата минута. Асистенцията за първото попадение на играча на "сините" бе на Мазир Сула

Крайното 3:1 оформи резервата Борислав Рупанов в 90-ата минута след асистенция на Рилдо

В класирането Левски вече има 29 точки и води с цели 6 на преследвачите ЦСКА 1948 и Лудогорец, които обаче са с по 1 мач по-малко.

Черно море заемат 5-о място с 22 пункта.