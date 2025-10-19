Старши треньорът на, говори след поражението на неговия тим от"Първо трябва да кажа, че съм доволен от футболистите и от начина, по който играхме през първото полувреме и последните 20 минути. Когато загубиш мач, в който имаш 11 точни удара срещу Левски, не можем да сме доволни. Футболът обаче се брои на голове. Допуснахме попадения от две статични положения и центрирания, при положение че имаме доста високи играчи. Бяхме заиграли за кратко с трима централни защитници, което не се отрази добре. Това обаче не отнема желанието ни да играем футбол и да пресираме. През първото полувреме бяхме по-добрият отбор. Ако бяхме вкарали втори гол, трудно щяхме да загубим. Дали ние дадохме инициативата или Левски си я взеха – може би второто. Вероятно това беше най-добрият ни мач от гледна точка на футболни аргументи, и то срещу силен съперник. Но на такова ниво грешките се отразяват в резултата. Може би трябваше да изиграем мача по-умно. Тръгнахме да играем атака за атака и ни обърнаха. След това имахме две ситуации, в които можехме да изравним, но Левски затвори мача с втори гол след корнер. Нищо не можем да направим. Важно е да знаем, че имаме офанзивен план, но трябва и концентрация при статичните положения, защото Левски има доста високи футболисти. Като самочувствие може, но резултатът не е добър. Трябва да коригираме грешките, които допуснахме“, завърши Илиев.