Българската звезда в тенисазаписа най-големият седмичен спад в "Топ 40" в световната ранглиста при мъжете.Лекуващият се от контузия нашенец слезе с 5 места в най-новото издание на класацията и от днес заема 37-о място.Това е най-ниското му класиране в подреждането от над 2 години насам.Първата ни ракета е контузен от осминафиналите на "Уимбълдън", където получи травма след 2 сета аванс срещу световния номер 1 тогава, поради която трябваше да напусне "Свещената трева".От тогава насам Димитров на няколко пъти се оттегли от състезания.Искрица надежда за завръщането му в края на този сезон идва от това, че българинът е част от промото за последния "Мастърс 1000", този в Париж.Надпреварата ще се проведе от 25-и октомври до 2-и ноември.