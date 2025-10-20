Уикенд, изпълнен с низ от положителни емоции, подари на феновете на плуването във Варна, хегемонът ПСК "Черно море". Черноморци спечелиха отборния трофей в турнира Burgas Swims 2025, който се проведе в южния град.Моряците, водени от своите треньори Никола Петров и Доротея Славкова, завършиха първи в отборното класиране. Турнирът се проведе на Плувен комплекс "Парк Арена ОЗК“. Организатори на проявата са Община Бургас, СНЦ "СК Акулите“ и БФПС.В Стара Загора моряците завоюваха петнадесет медала – 5 златни, 6 сребърни и 4 бронзови на силния международен турнир по плуване "Берое". Призьорите се готвят под ръководството на треньорите Борислав Георгиев и Калоян Георгиев.Вижте призьорите за моряците в различните дисциплини в отделните възрастови групи на турнира в Бургас.На 200 м свободен стил златни са Димитър Димитров, Мирослав Терзиев и Самуил Данаилов. Бронзово отличие спечели Радина Радева. Трети на 50 м гръб стана Виктор Калчев. Димитър Попов е шампион на 100 м бруст, а съотборниците му Даная Георгиева и Никола Жеков заеха съответно второ и трето място на почетната стълбичка. Трета е и Габриела Ганчева. Златни в дисциплината 200 м бътерфлай са Мартин Михайлов и Радина Радева. Лора Великова е сребърна медалистка, а Самуил Андреев и Изабела Николова завършиха трети.Даная Георгиева е № 1 на 50 м бруст. Вицешампиони са Габриела Ганчева, Димитър Попов и Никола Жеков. Самуил Андреев е трети на 200 м гръб.Златни медалисти в дисциплината 100 м кроул станаха Самуил Данаилов и Мирослав Терзиев, а бронзов – Никола Жеков. Призьори на 400 м съчетано плуване са Лора Великова, Димитър Димитров – злато и Веси Танкова – бронз. На 50 м кроул Давид Стоянов завърши първи, а Самуил Данаилов трети.Мирослав Терзиев и Лора Великова останаха недостижими на 200 м бруст. Димитър Попов и Габриела Ганчева са вицешампиони, а Даная Георгиева - бронзова медалистка. Мартин Михайлов и Веси Танкова са съответно първи и втора на 100 м бътерфлай. Димитър Димитров е сребърен медалист на 200 м съчетано, Самуил Андреев – бронзов.Със злато на 50 м бътерфлай се окичи Мартин Михайлов. Сребро заслужиха Симеона Кръстева и Давид Стоянов, Васил Славов е трети. Димитър Димитров и Мирослав Терзиев са № 1 на 400 м свободен стил, а Радина Радева завърши на второ място. Самуил Данаилов е бронзов медалист в дисциплината 100 м гръб. Четирима черноморци влязоха в Топ 3 на 100 м съчетано плуване: Самуил Андреев, Димитър Попов и Никола Жеков са сребърни, а Симеона Кръстева - бронзова медалистка.Шампиони в Града на липите станаха – Марио Марев – 100 м свободен стил; Георги Христов – 50 и 100 м бътерфлай; Антоан Марев – 100 м съчетано плуване и Габриела Русева – 100 м бътерфлай.Сребърни медалисти са: Антоан Марев – 50 м свободен стил; Марио Марев – 50 м гръб, 50 м бътерфлай; Георги Христов – 50 м бруст, 100 м съчетано плуване; Габриела Русева – 50 м бътерфлай.С бронзови медали се окичиха – Антоан Марев – 100 м свободен стил; Георги Андонов – 50 м гръб, 100 м съчетано; Самуил Андреев – 50 м бруст.Треньорите на плувците от ПСК "Черно море" изразиха задоволството си от добрите изяви на своите състезатели. И отправиха пожелание към тях за още много силни прояви през предстоящия състезтелен сезон.