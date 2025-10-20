ЗАРЕЖДАНЕ...
120 участници се включиха в турнира по фехтовка за деца – "Купа Варна"
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
©
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Класиране:
Момичета до 10 г.
1.Боряна Петкова – "Галата 2009“
2.Мадлен Маринова – "Роял Глори“
3.Ивон Маринова – "Роял Глори“ и Велина Маркова – "Галата 2009“
Момчета до 10 г.
1.Младен Петров – "Шумен 1951“
2.Петру Росу – "Контраатак“ (Румъния)
3.Матей Нишанов – "Галата 2009“ и Преслав Попов - "Роял Глори“
Момичета до 12 г.
1.Есма Чакър –"Темп“ (Турция)
2.Аделина Руманецова – "Галата 2009“
3.Анна Андреева – "Галата 2009“ и Летисия Джоада – "ЧСМ“ (Румъния)
Момчета до 12 г.
1.Илариан Михай – "Корона“ (Румъния)
2.Валери Трипуноски – "Роял Глори“
3.Радослав Братоев – "Галата 2009“ и Филип Славов – "Галата 2009“
Момичета до 14 г.
1.Ива Стоянова – "Черно море“
2.Радостина Куртакова – "Пентатлон“
3.Мария Камасе - "Атос“ (Румъния) и Мира Русева – София
Момчета до 14 г.
1.Симеон Серев – "Пентатлон“
2.Борис Добрев – София
3.Илариан Михай – "Корона“ (Румъния) и Тудор Владеску – "Корона“ (Румъния).
Организаторите на проявата - фехтовален клуб "Черно море“, с подкрепата на дирекция "Спорт“ към Община Варна и Българска федерация по фехтовка, наградиха призьорите в отделните категории с купи, медали и грамоти.
Още от категорията
/
Мениджърът на Карлос Насар: В България не може да се разберем за договор за 3800 лева, а в чужбина му дават 120 000 долара на месец
18.10
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.