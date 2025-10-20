През уикенда в МСК "Владислав Варненчик“ в морската столица се проведе откритият турнир по фехтовка "Купа Варна“, който бе и първи кръг от Купа България на шпага за деца до 10, 12 и 14 г. В надпреварата взеха участие 120 състезатели от 10 български клуба: "Пентатлон“ (Пазарджик), "Спартак“ (Плевен), "Шумен 1951“, столичните НСА, "Академик“ и "Роял Глори“ и варненските "Черно море“, "Галата 2009“ и "Одесос 2008“. Участваха още пет румънски отбора от Букурещ, Брашов и Констанца, както и "Темп“ от Чорлу, Турция.1.Боряна Петкова – "Галата 2009“2.Мадлен Маринова – "Роял Глори“3.Ивон Маринова – "Роял Глори“ и Велина Маркова – "Галата 2009“1.Младен Петров – "Шумен 1951“2.Петру Росу – "Контраатак“ (Румъния)3.Матей Нишанов – "Галата 2009“ и Преслав Попов - "Роял Глори“1.Есма Чакър –"Темп“ (Турция)2.Аделина Руманецова – "Галата 2009“3.Анна Андреева – "Галата 2009“ и Летисия Джоада – "ЧСМ“ (Румъния)1.Илариан Михай – "Корона“ (Румъния)2.Валери Трипуноски – "Роял Глори“3.Радослав Братоев – "Галата 2009“ и Филип Славов – "Галата 2009“1.Ива Стоянова – "Черно море“2.Радостина Куртакова – "Пентатлон“3.Мария Камасе - "Атос“ (Румъния) и Мира Русева – София1.Симеон Серев – "Пентатлон“2.Борис Добрев – София3.Илариан Михай – "Корона“ (Румъния) и Тудор Владеску – "Корона“ (Румъния).Организаторите на проявата - фехтовален клуб "Черно море“, с подкрепата на дирекция "Спорт“ към Община Варна и Българска федерация по фехтовка, наградиха призьорите в отделните категории с купи, медали и грамоти.