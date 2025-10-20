Сподели Сподели
Отборите на ЦСКА II и Фратрия спечелиха своите срещи от 12-и кръг на родната Втора лига. 

Възпитаниците на Валентин Илиев спечелиха гостуването си на Севлиево с 2:1. Точни за втория отбор на "червените" бяха Марк-Емилио Папазов от дузпа в 37' и Юлиан Илиев в 56', докато за домакините от Севлиево точен бе Никола Борисов през втората част. 

Варненци пък победиха гостуващия тим на Спартак Плевен с 1:0.

Дубълът на ЦСКА заема 5-о място във временното подреждане с 18 точки, докато играчите на Алексей Савинов са втори с 28 точки.