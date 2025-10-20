победи гостуващия тим нас 96:84 (22:22, 25:19, 18:27, 31:16) в мач от трети кръг на Националната баскетболна лига при мъжете.Играчите на "Рилецо" вкараха 16 от 21 наказателни изстрела и овладяха 14 борби в нападение. Над всички за тима от Самоков бес "дабъл-дабъл" от 19 точки и 12 борби, докатодобави 17 точки и 2 борби. За "моряците" най-резултатен бес 22 точки и 8 борби.Момчетата назаемат първо място във временното класиране с 3 победи, докато възпитаниците наса 4-ти с 2 успеха и 1 поражение.