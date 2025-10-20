ЗАРЕЖДАНЕ...
Рилски спортист остана перфектен и след третия кръг
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© facebook.com/rilskibasketcom
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Играчите на "Рилецо" вкараха 16 от 21 наказателни изстрела и овладяха 14 борби в нападение. Над всички за тима от Самоков бе Джейлън Томас с "дабъл-дабъл" от 19 точки и 12 борби, докато Камау Стоукс добави 17 точки и 2 борби. За "моряците" най-резултатен бе Алонзо Гафни с 22 точки и 8 борби.
Момчетата на Любомир Киров заемат първо място във временното класиране с 3 победи, докато възпитаниците на Васил Евтимов са 4-ти с 2 успеха и 1 поражение.
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.