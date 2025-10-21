Илиян Филипов, е направил дарение от 5000 лева за спасението на Спартак Варна. Вчера същото стори и временният наставеник на "канарчетата" Иван Цветанов.
"Соколите" пуснаха 1000 карти по 1000 лева, за да помогнат на клуба да запази лиценза си, като по-рано днес варненският клуб заяви, че вече са събрани около 300 000 лева.
"Илиян Филипов, основен спонсор на Ботев Пловдив и собственик на "ПИМК Холдинг Груп“, дари 5000 лв. за спасението на Спартак Варна!
“Призовавам всички хора, които обичат футбола, както и представителите на бизнеса, да помогнат на Спартак Варна в този труден за тях момент. Когато един български клуб изпадне в затруднение, това не е проблем само на Варна – това е сигнал за цялото футболно семейство.
Нека покажем, че футболът може да обединява, а не да разделя."
Изказваме искрени благодарности към г-н Филипов за протегнатата към нас ръка в този труден момент и за отправения призив!", написаха от варненския клуб.
