Евролигата остава в България до декември
Двата отбора изиграха първите си домакински срещи в столиците на България и Сърбия заради войната в Газа.
До 1 декември Апоел ще изиграе в София мачовете си с Монако (23 октомври), Партизан (29 октомври), Баскония (11 ноември), както и с Реал Мадрид (25 ноември), но този мач ще бъде в Ботевград.
"Развълнувани сме да съобщим за завръщането на Евролигата в Израел от 1 декември 2025 година. Клубът иска да благодари на ръководството на Евролигата и на нейния шеф Паулиус Мотиеюнас за разбирането и подкрепата. Детайли около продажбата на билетите ще станат ясни скоро", заявиха от клуба.
