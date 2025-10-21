ЗАРЕЖДАНЕ...
Българска доминация на Балканското първенство по спортно катерене във Варна
Проявата бе организирана от КССК "Варнаклайминг“ и БФ по катерене и алпинизъм с подкрепата на Община Варна и спонсори.
Балканска купа – трудност за деца
Класиране
I група момичета до 9 г
1.Мартина Бедети – (Румъния), 2.Тея Петкова – "Онсайт“ (София), 3.Ема Михайлова – "Алтиус спорт“ (София)
I група момчета до 9 г
1.Борис Пенов – "Онсайт“ (София) 2.Николай Марков – СК "42“ (София) 3.Яким Захариев – "Алтиус спорт“ (София)
II група момичета до 11 г
1.Ралица Белчева – "Варнаклайминг“ 2.Мая Нешева – "Алтиус спорт“ (София) 3.Мария Христова – "Алтиус спорт“ (София)
II група момчета до 11 г
1.Мартин Йорданов – "Балкан“ (София) 2.Никола Колев – "Алтиус спорт“ (София) 3.Илие Тудоса –(Румъния)
III група момичета до 13 г
1.Анастасия Тодорова – "Чудните скали“ (Варна) 2.Евангелия Богоици – (Гърция) 3.Вероник Костадинова – "Чудните скали“ (Варна)
III група момчета до 13 г
1.Константин Тудоса – (Румъния) 2.Георгиос Гезерлис – (Гърция) 3.Орлин Алексиев – "Балкан“ (София)
IV група момичета до 15 г
1.Стела Алексиева – "Балкан“ (София) 2.Жана Донева – "Алтиус спорт“ (София) 3.Надежда Богданова – "Балкан“ (София)
IV група момчета до 15 г
1.Михаил Рафаилов – "Варнаклайминг“ 2.Лъчезар Даскалов – "Алтиус спорт“ (София)
Балканско първенство – трудност за юноши и девойки
Класиране
V група девойки до 17 г
1.Ева Стенкова – "Алтиус спорт“ (София) 2.Красимира Касабова – "Алтиус спорт“ (София) 3.Никол Петкова – "Железник“ (Стара Загора)
V група юноши до 17 г
1.Александър Дражев – "Трапезица 1957“ (Велико Търново) 2.Денис Бечев – "Алтиус спорт“ (София) 3.Борис Шомов – "Трапезица 1957“ (Велико Търново)
VI група девойки до 19 г
1.Вероника Игнатова – НСА 2.Косара Костова – "Стелт“ (Казанлък) 3.Андреа Петкова – "Варнаклайминг“
VI група юноши до 19 г
1.Теодор Паскалев – "Варнаклайминг“
VII група девойки до 21 г
1.Илиана Петрова – "Трапезица 1957“ (Велико Търново)
VII група юноши до 21 г
1.Ираклис Пакос – (Гърция) 2.Георгиос Орфанос – (Гърция) 3.Георги Даскалов – "Трапезица 1957“ (Велико Търново)
