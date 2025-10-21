Над 150 състезатели от 7 държави взеха участие в Балканското първенство и Балканската купа по спортно катерене в дисциплината трудност за деца, юноши и девойки, което се проведе в зала "Владислав“ във Варна.Проявата бе организирана от КССК "Варнаклайминг“ и БФ по катерене и алпинизъм с подкрепата на Община Варна и спонсори.Балканска купа – трудност за децаКласиранеI група момичета до 9 г1.Мартина Бедети – (Румъния), 2.Тея Петкова – "Онсайт“ (София), 3.Ема Михайлова – "Алтиус спорт“ (София)I група момчета до 9 г1.Борис Пенов – "Онсайт“ (София) 2.Николай Марков – СК "42“ (София) 3.Яким Захариев – "Алтиус спорт“ (София)II група момичета до 11 г1.Ралица Белчева – "Варнаклайминг“ 2.Мая Нешева – "Алтиус спорт“ (София) 3.Мария Христова – "Алтиус спорт“ (София)II група момчета до 11 г1.Мартин Йорданов – "Балкан“ (София) 2.Никола Колев – "Алтиус спорт“ (София) 3.Илие Тудоса –(Румъния)III група момичета до 13 г1.Анастасия Тодорова – "Чудните скали“ (Варна) 2.Евангелия Богоици – (Гърция) 3.Вероник Костадинова – "Чудните скали“ (Варна)III група момчета до 13 г1.Константин Тудоса – (Румъния) 2.Георгиос Гезерлис – (Гърция) 3.Орлин Алексиев – "Балкан“ (София)IV група момичета до 15 г1.Стела Алексиева – "Балкан“ (София) 2.Жана Донева – "Алтиус спорт“ (София) 3.Надежда Богданова – "Балкан“ (София)IV група момчета до 15 г1.Михаил Рафаилов – "Варнаклайминг“ 2.Лъчезар Даскалов – "Алтиус спорт“ (София)Балканско първенство – трудност за юноши и девойкиКласиранеV група девойки до 17 г1.Ева Стенкова – "Алтиус спорт“ (София) 2.Красимира Касабова – "Алтиус спорт“ (София) 3.Никол Петкова – "Железник“ (Стара Загора)V група юноши до 17 г1.Александър Дражев – "Трапезица 1957“ (Велико Търново) 2.Денис Бечев – "Алтиус спорт“ (София) 3.Борис Шомов – "Трапезица 1957“ (Велико Търново)VI група девойки до 19 г1.Вероника Игнатова – НСА 2.Косара Костова – "Стелт“ (Казанлък) 3.Андреа Петкова – "Варнаклайминг“VI група юноши до 19 г1.Теодор Паскалев – "Варнаклайминг“VII група девойки до 21 г1.Илиана Петрова – "Трапезица 1957“ (Велико Търново)VII група юноши до 21 г1.Ираклис Пакос – (Гърция) 2.Георгиос Орфанос – (Гърция) 3.Георги Даскалов – "Трапезица 1957“ (Велико Търново)