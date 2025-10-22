Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Спартак Варна ще получи дългоочакваната финансова помощ от Община Варна в размер на 550 000 лв. след намесата на бившия премиер Бойко Борисов и финансовия министър Теменужка Петкова

Преводът на сумата, необходима за покриване на дълговете на клуба към НАП, ще бъде факт, стана ясно от съобщение на официалната страна на ПП ГЕРБ във "Фейсбук".

Вчера варненци призоваха Борисов и Петкова за съдействие относно казуса им.

"Благодарение на подкрепата и настояването на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, министърът на финансите Теменужка Петкова подписа съгласие за погасяване на дълга на любимия на варненци ФК Спартак към НАП в размер на 550 000 лева," гласи съобщението на страницата на ПП Герб.