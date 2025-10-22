Бойко Борисов и финансовия министър Теменужка Петкова.
Преводът на сумата, необходима за покриване на дълговете на клуба към НАП, ще бъде факт, стана ясно от съобщение на официалната страна на ПП ГЕРБ във "Фейсбук".
Вчера варненци призоваха Борисов и Петкова за съдействие относно казуса им.
"Благодарение на подкрепата и настояването на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, министърът на финансите Теменужка Петкова подписа съгласие за погасяване на дълга на любимия на варненци ФК Спартак към НАП в размер на 550 000 лева," гласи съобщението на страницата на ПП Герб.
