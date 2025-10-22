250 000 лева ще получи баскетболен клуб "Черно море - Тича“. Това реши финансовата комисия към Общинския съвет във Варна днес.Решението предвижда средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2026 г. и има за цел да подкрепи развитието на клуба и участието му в националните състезания. Финансирането ще бъде използвано за покриване на разходите на отбора за участие в Националната баскетболна лига и турнира за Купата на България.Освен това средствата ще подпомогнат дейността на детско-юношеската школа на клуба, като ще покрият разходите за участието на младите състезатели в държавните първенства. Финансирано ще бъде и участието на отбора в държавното първенство по баскетбол на колички.