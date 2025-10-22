Подготвя се проект за модернизация на стадиона в с. Тополи. Инициативата е на местния клуб "Тополи“, който вече е изготвил предложение за изграждането на модерни футболни игрища.Това стана ясно на днешното заседание на комисията по финанси и бюджет към Общинския съвет във Варна.Има вариант проектът да бъде финансиран по Националната програма за финансиране на инвестиционни спортни проекти на Министерството на младежта и спорта, която в момента приема предложения. Тя разполага с бюджет от 33 млн. лева и цели да насърчи инвестициите в спортната инфраструктура в цялата страна.За да се увеличат шансовете за одобрение, кандидатстването ще се извърши чрез Община Варна, която е собственик на стадиона. Според условията на програмата кандидатите трябва да осигурят самоучастие между 10% и 30% от стойността на проекта, като останалата част от финансирането ще бъде предоставена от държавата. Прогнозната стойност на модернизацията на стадиона в Тополи е около 1,5 млн. лева.Засега не е уточнен конкретният процент на самоучастието, който ще осигури Община Варна. Съветниците възложиха на администрацията до сесията следващата седмица да подготви конкретно предложение, след което Общинският съвет ще вземе решение за размера на финансовата подкрепа. Крайният срок за кандидатстване е 3 ноември 2025 г.