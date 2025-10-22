ЗАРЕЖДАНЕ...
Завърши 13-ият международен турнир по баскетбол на колички във Варна
Надпреварата бе организирана от БК "Черно море Тича“ и Българската параолимпийска федерация с финансовата подкрепа на дирекция "Спорт“ към Община Варна.
Заради отказа на гръцката делегация в последния момент, в проявата се включиха само три отбора, които играха всеки срещу всеки. В крайна сметка над всички бяха представителите на турския Чанаккале, които макар че са във втора дивизия на южната ни съседка записаха две убедителни победи в морската столица.
Гостите от Турция надиграха домакините от "Черно море Тича“ с 69:48 и "Балкан“ (София) със 72:47 и вдигнаха купата за първото място, която им бе връчена от Пенка Анастасова старши експерт в общинската спортна дирекция. В спора за втората позиция столичани победиха варненци със 70:52.
Сагата приключи: Теменужка Петкова подписа съгласие за погасяване на дълга на Спартак Варна след настояване на Борисов
Мениджърът на Карлос Насар: В България не може да се разберем за договор за 3800 лева, а в чужбина му дават 120 000 долара на месец
