В зала "Христо Борисов“ на спортен комплекс "Черно море“ във Варна завърши 13-ото издание на станалият вече традиционен международен турнир по баскетбол на колички.Надпреварата бе организирана от БК "Черно море Тича“ и Българската параолимпийска федерация с финансовата подкрепа на дирекция "Спорт“ към Община Варна.Заради отказа на гръцката делегация в последния момент, в проявата се включиха само три отбора, които играха всеки срещу всеки. В крайна сметка над всички бяха представителите на турския Чанаккале, които макар че са във втора дивизия на южната ни съседка записаха две убедителни победи в морската столица.Гостите от Турция надиграха домакините от "Черно море Тича“ с 69:48 и "Балкан“ (София) със 72:47 и вдигнаха купата за първото място, която им бе връчена от Пенка Анастасова старши експерт в общинската спортна дирекция. В спора за втората позиция столичани победиха варненци със 70:52.