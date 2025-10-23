Община Варна подписа споразумение за сътрудничество с футболен клуб "Спартак 1918“, което ще спомогне за финансовото оздравяване на клуба чрез реализиране на съвместни инициативи в подкрепа на спорта и младите хора. Под документа подписите си положиха изпълняващият функциите кмет на Варна Павел Попов и председателят на Управителния съвет на ФК "Спартак 1918“ Атанас Илиев.Споразумението беше сключено след положително становище от Министерството на финансите, с което се потвърждава, че предоставянето на финансова подкрепа от страна на Общината може да се осъществи при спазване на режима за минимална държавна помощ (de minimis), съгласно Регламент (ЕС) 2023/2831 и след решение на Общинския съвет от 17 септември т.г.Със споразумението Община Варна предоставя на ФК "Спартак 1918“ еднократна финансова подкрепа в размер на 550 000 лева, предназначена за изпълнение на програма за развитие на футбола и спортния туризъм на територията на Варна. Средствата ще бъдат използвани за повишаване качеството на спортната подготовка, развитие на детско-юношеския футбол и реализиране на инициативи за насърчаване на масовия спорт и активния начин на живот.ФК "Спартак 1918“ се ангажира да използва средствата единствено за целите на споразумението и да организира съвместно с Община Варна редица обществени инициативи. Сред тях е програмата "Футбол в училище“, която включва регулярни посещения на футболисти и треньори в училища и детски градини, демонстрации, безплатни тренировки и срещи с деца.Включена е и социалната инициатива "Младите на стадиона“, която осигурява безплатен вход за всички лица до 18 години на домакинските мачове с цел насърчаване на интереса на децата и младежите към футбола.Клубът ще се включи и в обществени спортни празници за гражданите, семинари за здравословен начин на живот и дейности за социална интеграция на деца от уязвими групи.Съгласно договора, клубът ще представи подробен отчет за изразходването на средствата и постигнатите резултати един месец преди изтичане на едногодишния срок на действие на споразумението. Община Варна ще упражнява контрол върху изпълнението му чрез свои представители и ще оказва организационна и логистична подкрепа при реализирането на съвместните инициативи."Спартак“ е неразделна част от спортната и културната история на Варна вече повече от век, дал е на страната редица национални състезатели и остава символ на спортсменство, дисциплина и принадлежност. Подписването на споразумението е стъпка към стабилизиране на клуба и утвърждаване на Варна като град, в който спортът има ключова роля за изграждането на здрава, активна и сплотена общност.