ЗАРЕЖДАНЕ...
Община Варна подписа споразумение за сътрудничество с ФК "Спартак 1918"
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
©
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Споразумението беше сключено след положително становище от Министерството на финансите, с което се потвърждава, че предоставянето на финансова подкрепа от страна на Общината може да се осъществи при спазване на режима за минимална държавна помощ (de minimis), съгласно Регламент (ЕС) 2023/2831 и след решение на Общинския съвет от 17 септември т.г.
Със споразумението Община Варна предоставя на ФК "Спартак 1918“ еднократна финансова подкрепа в размер на 550 000 лева, предназначена за изпълнение на програма за развитие на футбола и спортния туризъм на територията на Варна. Средствата ще бъдат използвани за повишаване качеството на спортната подготовка, развитие на детско-юношеския футбол и реализиране на инициативи за насърчаване на масовия спорт и активния начин на живот.
ФК "Спартак 1918“ се ангажира да използва средствата единствено за целите на споразумението и да организира съвместно с Община Варна редица обществени инициативи. Сред тях е програмата "Футбол в училище“, която включва регулярни посещения на футболисти и треньори в училища и детски градини, демонстрации, безплатни тренировки и срещи с деца.
Включена е и социалната инициатива "Младите на стадиона“, която осигурява безплатен вход за всички лица до 18 години на домакинските мачове с цел насърчаване на интереса на децата и младежите към футбола.
Клубът ще се включи и в обществени спортни празници за гражданите, семинари за здравословен начин на живот и дейности за социална интеграция на деца от уязвими групи.
Съгласно договора, клубът ще представи подробен отчет за изразходването на средствата и постигнатите резултати един месец преди изтичане на едногодишния срок на действие на споразумението. Община Варна ще упражнява контрол върху изпълнението му чрез свои представители и ще оказва организационна и логистична подкрепа при реализирането на съвместните инициативи.
"Спартак“ е неразделна част от спортната и културната история на Варна вече повече от век, дал е на страната редица национални състезатели и остава символ на спортсменство, дисциплина и принадлежност. Подписването на споразумението е стъпка към стабилизиране на клуба и утвърждаване на Варна като град, в който спортът има ключова роля за изграждането на здрава, активна и сплотена общност.
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.