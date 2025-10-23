ЗАРЕЖДАНЕ...
Започват "Бързи и сръчни" – сезон Есен 2025 във Варна
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
©
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
В тази връзка дирекция "Спорт" отправя покана към училищата да излъчат представителни отбори за участие в спортния празник.
Състезанията ще се проведат по следния график в МСК "Владислав Варненчик“:
- 05.11.2025 г. /сряда/ - от 13.30ч. - IV клас
- 06.11.2025 г. /четвъртък/ - от 13.30ч. - III клас
- 12.11.2025 г. /сряда/ - от 13.30 ч.- II клас
- 13.11.2025 г. /четвъртък/ - от 13.30ч. - I клас
За участие е необходимо всяко училище да попълни коректна заявка и да изпрати на ел. адрес sportvarna@abv.bg или в дирекция "Спорт“, зала "Юнашки салон“, етаж 2 в срок до 27 октомври 2025 г.
Още от категорията
/
Сагата приключи: Теменужка Петкова подписа съгласие за погасяване на дълга на Спартак Варна след настояване на Борисов
22.10
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.