На 25 октомври /събота/, в зала "Владислав“ на спортен комплекс "Черно море“ във Варна ще се проведе турнир по волейбол за момчета до 16 г. - "Млади надежди“, организиран от ВК "Черно море“ с подкрепата на дирекция "Спорт“ към Община Варна.Надпреварата стартира в 10:00 часа, с участието на ВК "Добруджа 07“ (Добрич), ВК "Родина“ (Суворово) и домакините от ВК "Черно море“ (Варна), като по регламент те ще се изправят всеки срещу всеки, като се играе 3 от 5 гейма.Награждаването е планирано за 15:00 часа, като организаторите на проявата са осигурили купи за призьорите и тениски за всички участници в турнира.