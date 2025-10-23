Сподели Сподели
Женският баскетболен тим на Берое регистрира трета загуба в група "L“ на турнира Еврокъп.

В третия си мач в групата старозагорки отнесоха здрав бой от гостуващия френски ЕСБ Лил – 61:93 точки (19:21, 9:25, 17:25, 16:22).

За французойките това е втора победа в групата, като отборът има и 1 загуба.

Гардът Деяна Стояновска бе най-резултатна за Берое с 10 точки. Кайла Купър добави 9 точки, като записа и 10 борби.

За ЕСБ Лил германката Алексис Питърсън приключи двубоя със 17 точки. 15 реализира Сохна Фол.

В четвъртия си мач в турнира, на 30 октомври, Берое приема полския Шлезна Вроцлав.