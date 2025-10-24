ЗАРЕЖДАНЕ...
Спартак Варна атакува Топ 6 с домакинство на Ботев Пловдив
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
Мачът започва в 17:30 часа на стадион "Спартак".
"Соколите" се намират на 8-а позиция с 13 точки като са в серия от 3 поредни равенства, но нямат поражение в последните си 6 шампионатни срещи.
Ботев (Пловдив) е 13-и с 11 пункта.
Двата тима са раздирани от проблеми във финансово естество като Спартак продължават кампанията по събиране на средства, за да може клубът да остане с лиценз.
В директните двубои варналии спечелиха с 2:1 за последно и то на свой терен. В морската ни столица днешните домакини са в серия от 5 поредни успеха срещу този съперник.
Plovdiv19261926
преди 2 ч. и 9 мин.
Хаха какво му е трудното. Бай Илиян си купи мача, под прикритието, че помагал на Спартак Варна. Те ботевъ нямат спечелен мач от началото по честен начин. Или хваща играчи или си купува мача. Слагайте смело на 2ка, че коефициента за победа на битовъ пада здраво. Хората играят не лапат мухи, знаят какво ще стане.
