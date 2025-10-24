Сподели Сподели
Спартак (Варна) приема Ботев (Пловдив) в двубой от 13-и кръг на Първа лига.

Мачът започва в 17:30 часа на стадион "Спартак". 

"Соколите" се намират на 8-а позиция с 13 точки като са в серия от 3 поредни равенства, но нямат поражение в последните си 6 шампионатни срещи. 

Ботев (Пловдив) е 13-и с 11 пункта. 

Двата тима са раздирани от проблеми във финансово естество като Спартак продължават кампанията по събиране на средства, за да може клубът да остане с лиценз. 

В директните двубои варналии спечелиха с 2:1 за последно и то на свой терен. В морската ни столица днешните домакини са в серия от 5 поредни успеха срещу този съперник.