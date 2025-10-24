Мачът на мачовете предстои този уикенд и е време да погледнем статистиката.Реал (Мадрид) приема Барселона в двубой от 10-и кръг на Ла Лига.Това "Ел Класико" е под номер 262 в исторически план.Двубоят е на 26-и октомври (неделя) от 17:15 часа българско време.За момента "белите" водят със 105 победи срещу 104 за каталунците. В 52 срещи не се е стигало до краен победител.Тимът, воден от, е абсолютен хегемон по отношение на последните мегадербита.Барса надигра Реал с 2:1 в приятелски мач през август 2024-а година. Миналият сезон в Ла Лига двата гранда се срещнаха 2 пъти като каталунците спечелиха с 4:0 в Мадрид, а на свой терен стигнаха до успеха с 4:3.Барселона разби Реал с 5:2 и за Суперкупата на Испания, а след товаи компания спечелиха и Купата на краля след гол навъв второто продължение, оформяйки крайното 3:2.За последно Реал победи вечния съперник с 3:2 на свой терен през април 2024-а година в мач от Ла Лига.