В навечерието на Ел Класико ето статистиката между Барселона и Реал
Реал (Мадрид) приема Барселона в двубой от 10-и кръг на Ла Лига.
Това "Ел Класико" е под номер 262 в исторически план.
Двубоят е на 26-и октомври (неделя) от 17:15 часа българско време.
За момента "белите" водят със 105 победи срещу 104 за каталунците. В 52 срещи не се е стигало до краен победител.
Тимът, воден от Ханзи Флик, е абсолютен хегемон по отношение на последните мегадербита.
Барса надигра Реал с 2:1 в приятелски мач през август 2024-а година. Миналият сезон в Ла Лига двата гранда се срещнаха 2 пъти като каталунците спечелиха с 4:0 в Мадрид, а на свой терен стигнаха до успеха с 4:3.
Барселона разби Реал с 5:2 и за Суперкупата на Испания, а след това Ламин Ямал и компания спечелиха и Купата на краля след гол на Жул Конде във второто продължение, оформяйки крайното 3:2.
За последно Реал победи вечния съперник с 3:2 на свой терен през април 2024-а година в мач от Ла Лига.
