Вижте най-големите победи в Ел Класико
В исторически план това ще бъде 262-о "Ел Класико".
За момента столичани държат най-изразителната победа - 11:1. Тя е постигната във втория двубой от полуфиналата фаза на турнира за Купата на краля на 19-и юни 1943-а година.
Втората най-голяма победа е отново на "белите" - 8:2 при домакинството в Ла Лига преди точно 90 години - на 3-и февруари 1935-а година.
Барса постигна третият най-голям успех - 7:2 на "Камп Ноу" в Ла Лига през 1950-а година.
През 21-и век Барселона спечели най-изразителния успех в "Ел Класико" - 5:0, постигнат на 29-и ноември 2010-а година в Каталуня.
