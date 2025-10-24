Сподели Сподели
Спартак Варна и Ботев Пловдив се оттеглиха при 1:1 след първото полувреме на двубоя помежду им от 13-ия кръг в Първа лига. Той е на стадион "Спартак".

Македонският нападател Георг Стояновски откри в 14-ата минута. 17-годишният Самуил Цонов изравни в 42-ата минута.

Спартак23. Максим Ковальов, 3. Матео Петрашило, 7. Бернардо Коуто, 8. Даниел Иванов, 17. Цветослав Маринов, 19. Емил Янчев, 21. Шанде, 44. Ангел Грънчов (К), 50. Илкер Будинов, 88. Дамян Йорданов, 90. Георг Стояновски

Ботев29. Даниел Наумов, 4. Никола Солдо, 6. Андрей Йорданов, 8. Тодор Неделев (К), 13. Самуил Цонов, 17. Николай Минков, 22. Енок Куатенг, 23. Армстронг Око-Флекс, 25. Емануел Оджо, 30. Франклин Маскоте, 42. Ивайло Видев