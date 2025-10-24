Спартак Варна и Ботев Пловдив се оттеглиха при 1:1 след първото полувреме на двубоя помежду им от 13-ия кръг в Първа лига. Той е на стадион "Спартак".Македонският нападател Георг Стояновски откри в 14-ата минута. 17-годишният Самуил Цонов изравни в 42-ата минута.: 23. Максим Ковальов, 3. Матео Петрашило, 7. Бернардо Коуто, 8. Даниел Иванов, 17. Цветослав Маринов, 19. Емил Янчев, 21. Шанде, 44. Ангел Грънчов (К), 50. Илкер Будинов, 88. Дамян Йорданов, 90. Георг Стояновски: 29. Даниел Наумов, 4. Никола Солдо, 6. Андрей Йорданов, 8. Тодор Неделев (К), 13. Самуил Цонов, 17. Николай Минков, 22. Енок Куатенг, 23. Армстронг Око-Флекс, 25. Емануел Оджо, 30. Франклин Маскоте, 42. Ивайло Видев