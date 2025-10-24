Старши треньорът на Славия - Ратко Достанич определи групата за домакинството на Черно море. В нея за първи път след привличането си попаднаЦентралният защитник заема мястото на Мартин Георгиев, който получи червен картон при 1:1 с Ботев Пловдив миналата седмица.Мачът от 13-ия кръг на Първа лига е утре от 15:30 часа.Иван Андонов, Леви Нтумба, Георги Петков, Диего Фераресо, Артьом Варганов, Никола Савич, Лазар Марин, Жордан Варела, Георги Шопов, Иван Минчев, Момо Досо, Кристиян Стоянов, Илиян Стефанов, Денислав Александров, Владимир Медвед, Тони Тасев, Емил Стоев, Кристиян Балов, Роберто Райчев, Марко Милетич, Янис Гермуш