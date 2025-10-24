Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Спартак Варна надигра гостуващия Ботев Пловдив след 3:2 във втория петъчен мач от 13-ия кръг в Първа лига. Той бе на стадион "Спартак"

Македонският нападател Георг Стояновски откри в 14-ата минута. 17-годишният Самуил Цонов изравни в 42-ата минута. Берна даде нова предина на домакините в 50-ата минута, когато бе намерен от Стояновски. Армстронг Окофлекс възстанови паритета в 68-ата минута чрез пас от Никола Солдо. Берна сложи точка на спора от наказателен удар в 77-ата минута.

Спартак вече е 6-и, събирайки 16 точки. Ботев е 13-и, имащ 11.