успеха над Ботев Пловдив в 13-ия кръг от Първа лига. Според него, когато си на печелившата страна, слабите ти страни са на заден план.
"Новините за поддръжката на клуба са много важни за нас. Има сплотеност. Днес за първи път видях всички групи фенове заедно, това е много важно - единност. Работим много добре, макар че имахме много проблеми през седмицата. Нямахме много време след мача с Лудогорец. Бернардо имаше проблеми, имахме и болен футболист. 5 пъти питах на полувреме дали да правя промени, те казаха, че могат да продължат. Когато биеш в мача, слабостите се забравят", заяви той.
"Бернардо и Шанде са силни във всеки мач, всички футболисти играят добре. Лека-полека сплотихме отбора, ако мога да кажа така. Георг Стояновски се раздаваше много в средата, той е централен нападател, головете трябва да го държат. Трябва да вкарва голове. Щастлив съм за всички голове, които вкарахме. Всички са като мои деца, обичам ги еднакво - от първия до последния", допълни спецът.
Спартак вече е 6-и, събирайки 16 точки. Ботев е 13-и, имащ 11.
