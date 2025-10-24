поражението с 2:3 от Спартак във Варна в 13-ия кръг на Първа лига. Той изтъкна като причина пропуските в атака и неточностите в отбрана.
"Честитя победата на Спартак. За да си тръгнем без точки оттук, причина са пропуските в атака и грешките в защита. Тодор Неделев преди мача се оплакваше от замайване. Направи всичко възможно да влезе да играе, но след това каза, че не може да продължи. Самуил е страхотно момче от нашата школа. Вече тече комуникация с Димитър Димитров, той ще си поеме отбора и решенията, когато дойде. След като Херо дойде в клуба, ще имаме разговор с Илиан Филипов за моето бъдеще. Аз лично нямам против да стана спортен директор на клуба", каза Цветанов.
Спартак вече е 6-и, събирайки 16 точки. Ботев е 13-и, имащ 11.
