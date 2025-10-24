Монтана започна драматично, но и победоносно новия волейболен сезон. Домакините от зала "Младост" излъгаха Черно море след 3:2 гейма. Отделните части завършиха 26:24, 25:22, 16:25, 19:25, 28:26.Кристиян Валчак бе най-резултатен за успеха със 17 точки (две блокади). Бруно Рубо добави 11 (4 блокади).За Черно море Марсел Гуйондонг блесна с 25 точки (един ас), Симеон Димитров добави 18 точки (1 ас, 1 блокада).