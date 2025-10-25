Григор Димитров ще си партнира и при двойките на последния за годината турнир от сериите "Мастърс 1000", този в Париж, Франция.
Завръщащият се от лекуване на контузия нашенец ще играе в тандем с носителя на 6 титли от турнири от Големия шлем - Никола Маю.
Представителят на домакините е на 43 години и с Григор са играли на двойки на три състезания през годините. В тях обаче българо-френският тандем има едва 1 успех.
На старта на основната схема Димитров/Маю юе срещнат Юго Нис (Монако) и Едуар Роже-Васлен (Франция).
Представителят на домаините е шампион от "Ролан Гарос" при двойките, а Нис е финалист от "Аустрелиън Опън".
На сингъл Гришо ще срещне машината за асове Джовани Мпетши Перикар.
