На 28.10.2025 г. (вторник) започва записването за курса по "Начално обучение по кънки на лед“ за деца от 4 до 8 години и курса по "Начално обучение по хокей на лед“ за деца над 5 години, съобщават от Общинско предприятие "Спорт - Варна“.Занятията се провеждат в ОСРК "Младост“ – Ледена пързалка, а началните дати на курсовете и клубовете, участващи в програмата са, както следва:- "Клуб по ледени спортове – Одесос" от 03.11.2025 г.Понеделник и Сряда от 18:00 ч. до 19:00 ч.- "Клуб по ледени спортове – Варна" от 04.11.2025 г.Вторник и Четвъртък от 18:00 ч. до 19:00 ч.- "Спортен клуб по хокей на лед Варна" от 05.11.2025 г.Сряда и Петък от 19:15 ч. до 20:15 ч.- "Спортен клуб по хокей на лед Варна - Скейтс" от 08.11.2025 г.Събота и Неделя от 12:10 ч. до 13:10 ч.Записването за курса посе извършва на касата на ОСРК "Младост“ - Ледена пързалка от 08:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 19:30 ч. Лице за контакт: Борис Георгиев – Организатор (тел.0886/556 353)Записването за курса посе извършва на следните телефони:- За "Спортен клуб хокей на лед Варна“ - 0899/944051 – Антон Готилов- За "Спортен клуб хокей на лед Варна- Скейтс“ - 0888/434004 – Цвятко Танев