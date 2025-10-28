ЗАРЕЖДАНЕ...
Започва записването за начално обучение по кънки на лед и хокей на лед
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
©
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Занятията се провеждат в ОСРК "Младост“ – Ледена пързалка, а началните дати на курсовете и клубовете, участващи в програмата са, както следва:
- "Клуб по ледени спортове – Одесос" от 03.11.2025 г.
Понеделник и Сряда от 18:00 ч. до 19:00 ч.
- "Клуб по ледени спортове – Варна" от 04.11.2025 г.
Вторник и Четвъртък от 18:00 ч. до 19:00 ч.
- "Спортен клуб по хокей на лед Варна" от 05.11.2025 г.
Сряда и Петък от 19:15 ч. до 20:15 ч.
- "Спортен клуб по хокей на лед Варна - Скейтс" от 08.11.2025 г.
Събота и Неделя от 12:10 ч. до 13:10 ч.
Записването за курса по "Начално обучение по кънки на лед“ се извършва на касата на ОСРК "Младост“ - Ледена пързалка от 08:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 19:30 ч. Лице за контакт: Борис Георгиев – Организатор (тел.0886/556 353)
Записването за курса по "Начално обучение по хокей на лед“ се извършва на следните телефони:
- За "Спортен клуб хокей на лед Варна“ - 0899/944051 – Антон Готилов
- За "Спортен клуб хокей на лед Варна- Скейтс“ - 0888/434004 – Цвятко Танев
Още от категорията
/
Сагата приключи: Теменужка Петкова подписа съгласие за погасяване на дълга на Спартак Варна след настояване на Борисов
22.10
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.