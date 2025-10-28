Втородивизионниятприема елитнияв 1/16-финален мач от турнира за Купата на България. Срещата във Варна започва в 15:45 часа и ще бъде ръководена от Денислав Сталев.Играчите наспечелиха първия си мач от турнира, отстранявайки Германея като гост с 4:0. Фратрия заема 3-то място във временното класиране във Втора лига. Това ще бъде първи мач между двата отбора.Възпитаниците назапочват участието си в надпреварата от този кръг. Кърджалийци се намират на 11-о място в Първа лига.