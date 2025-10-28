SENSHI ще бъде арена за изява на четирима уважавани български бойци в последното за годината екшън издание на веригата. На 6 декември от 19:00 часа зала "Конгресна“ в Двореца на културата и спорта, гр. Варна ще бъде домакин на 11 супер битки в професионалната галавечер SENSHI 29. Продажбата на билетите за международното бойно събитие, обещаващо класни двубои, вече стартира и може запазите своите места от Eventim.bg.Четирима българи - Жулиен Риков, Драгомир Петров, Атанас Божилов и Едуард Алексанян ще се качат на ринга в епичната галавечер.Младата кикбокс надежда от Добрич - Жулиен Риков показа истински шампионски заряд в дебюта си на SENSHI 27 във Варна, където победи представителя на Молдова Корнелиу Лисии. Двукратен световен шампион, двукратен европейски шампион и осемкратен български шампион Жак Риков е готов за нов сблъсък на 6 декември.Драгомир Петров - едно от най-уважаваните имена в спортните среди и носител на европейската титла на SENSHI до 70 кг за 2023 и 2024 г. ще покаже класата си срещу реномиран противник. Драго Петров е европейски шампион по муай тай на EMC за 2019 г., победител в Wizard 2019, 4-кратен български шампион по кикбокс и има 12 победи от веригата SENSHI.Атанас Божилов ще излезе на ринга за 26-ото си предизвикателство и високите очакванията на публиката. В ринга той има има впечатляващ актив от 23 победи и само 2 загуби. Европейски шампион SENSHI в категория до 75 кг. през 2023 г., световен шампион WAKO PRO K1 2019 и шампион на Световната купа WAKO 2017 г. Наката – Mr. SENSHI има какво още да покаже за радост на своите фенове.Едуард Алексанян кипи от енергия и се готви за експлозивно участие в родния си град. Европейски шампион на SENSHI -90 кг за 2023 и 2024 г., европейски шампион WAKO PRO K1, 2021 г., национален шампион по кикбокс, Едуард е сред най-зрелищните бойци на ринга. Неговият стил на игра е агресивен, като винаги се стреми към нокаут. Варненската публика ще очаква с нетърпение появата на Mr. Action на SENSHI 29.Кои ще бъдат техните противници в ринга предстои да научите скоро. Нетърпеливите фенове на веригата може следят новините в официалния сайт на SENSHI и каналите в социалните мрежи Facebook, Instagram, YouTube, и TikTok за повече информация и актуални детайли за галавечерта.SENSHI 29 се организира със съдействието на Професионалната лига на Световния киокушин съюз (KWU International Professional League), както и със специалната подкрепа на ЗАД "Армеец“, MAX Sport, "България Еър", М Кар Груп – BMW дилър и "Св. Св. Константин и Елена Холдинг“.Медийни партньори на SENSHI 29 са Boec.bg и Boec.com, Bulgaria ON AIR, MAX Sport, TrillerTV, Beyond Kickboxing, Dir.bg, KWUnion.com, KyokushinКarate.News, Fighto.News и Novinata.bg.